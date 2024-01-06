Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів "швидко рухатися" на шляху створення правової бази для використання заморожених російських активів і цього року "досягти відчутного прогресу" в цьому питанні.

"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України. Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", - написав Зеленський у соціальній мережі Х (Twitter) у суботу.

Зеленський вважає, що "втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор".

"Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", - переконаний глава Української держави.

"Закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - підсумував президент України.