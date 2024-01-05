Політика

17:15 05.01.2024

У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

1 хв читати
У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

У Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова ВР нагадав, що на сьогодні в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО. При цьому він акцентував на тому, що тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", - пояснив Стефанчук.

Теги: #нато #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 05.01.2024
Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

16:31 05.01.2024
Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

16:13 05.01.2024
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

15:54 04.01.2024
Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

11:09 04.01.2024
Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані удари РФ

Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані удари РФ

14:35 29.12.2023
НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

09:22 29.12.2023
Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

12:42 28.12.2023
Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

03:43 26.12.2023
Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

14:31 22.12.2023
Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі

У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

ОСТАННЄ

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ

Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі

У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

Президентка Словаччини виступає за надання Україні необхідних для самозахисту засобів

Захід має посилити санкції проти РФ і надати Україні ракети великої дальності - глава МЗС Польщі

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

Атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу

Керівники ОБСЄ засудили ракетний терор РФ України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА