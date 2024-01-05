У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

У Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова ВР нагадав, що на сьогодні в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО. При цьому він акцентував на тому, що тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", - пояснив Стефанчук.