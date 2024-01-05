Політика

16:31 05.01.2024

Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

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Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не бачить необхідності примусово мобілізувати жінок і вважає, що долучення їх до війська має відбуватися виключно за їхньою згодою.

"Обов'язок захищати Вітчизну в нас - універсальний. Але я глибоко переконаний, що питання долучення жінок до війська має залишатися таким, як зараз є, тобто виключно за їхньою згодою. І я не бачу необхідності в примусовій мобілізації жінок", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня заявив, що в разі ухвалення не підпише закон про мобілізацію жінок.

Теги: #мобілізація #стефанчук

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