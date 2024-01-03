Політика

21:38 03.01.2024

У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

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У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

Міністерство закордонних справ Франції прокоментувало обстріл російського міста Бєлгород 30 грудня, зазначивши, що Україна діє в цілях самооборони згідно зі статутом ООН, повідомляється на сайті МЗС Франції 3 січня.

"Існує держава-агресор, Росія, яка здійснює стратегію терору, навмисне завдає ударів по життєво важливій цивільній інфраструктурі, порушуючи міжнародне гуманітарне право, та держава, що атакується, - Україна, - яка діє з метою самооборони згідно зі Статтею 51 Статуту ООН", - сказав представник МЗС під час пресбрифінгу.

Він також наголосив, що "у Росії є можливість покласти край цьому конфлікту і людським трагедіям, які його супроводжують, за які вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України".

"Це найважливіша умова відновлення сталого миру і збереження міжнародного порядку, заснованого на праві", - додали в МЗС.

 

 

 

Теги: #рф #франція #відповідь

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