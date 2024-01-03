Політика

02:37 03.01.2024

Атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу

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Атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу

Посол США в Україні Брінк заявила, що атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу, а світ - у підтримці української держави в "екзистенціальній боротьбі".

"За останні п'ять днів Росія запустила по Україні понад 450 ракет і безпілотників. Путін вбивав і поранив мирних жителів, тимчасово вимикав світло і тепло для тисяч людей і намагався зломити волю нації - але він тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу і нашу, щоб підтримати Україну в їхній екзистенціальній боротьбі - що важливо для безпеки Європи і поза її межами", - апісала Брінк у соцмережі Х.

Теги: #рф #посол #україна #атаки

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