Посол США в Україні Брінк заявила, що атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу, а світ - у підтримці української держави в "екзистенціальній боротьбі".

"За останні п'ять днів Росія запустила по Україні понад 450 ракет і безпілотників. Путін вбивав і поранив мирних жителів, тимчасово вимикав світло і тепло для тисяч людей і намагався зломити волю нації - але він тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу і нашу, щоб підтримати Україну в їхній екзистенціальній боротьбі - що важливо для безпеки Європи і поза її межами", - апісала Брінк у соцмережі Х.