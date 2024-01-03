США та Велика Британія обговорили подальшу підтримку України
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив у вівторок з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном подальшу підтримку України, повідомляє сайт Держдепу.
У повідомленні сказано, що вони "обговорили конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, зокрема необхідність поліпшення захисту цивільного населення і доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі".
Крім того, "важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами хуситів, яких підтримує Іран, на комерційні судна в Червоному морі, а також подальші зусилля США і Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії".