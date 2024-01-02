Президент Євроради: Тим, хто вірить у те, що РФ зацікавлена в мирних переговорах, атака по Україні показує справжні наміри Москви

Президент Європейської ради Шарль Мішель після масованої атаки РФ по українських населених пунктах запевнив у підтримці України з боку ЄС.

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія щиро зацікавлена в мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, показує справжні наміри Москви. Атаки тим більш цинічні, з урахуванням того, що посилення їх інтенсивності припадає на новорічні свята. Дух України неможливо зламати. ЄС підтримує Україну", - написав Мішель у Х (Twitter).