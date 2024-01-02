Політика

15:02 02.01.2024

Президент Латвії: Україна має отримати більше допомоги

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Президент Латвії: Україна має отримати більше допомоги

- Українська протиповітряна оборона працює добре, але Україна має отримати більше допомоги, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс у відповідь на ранкову російську атаку по Україні.

"Сьогодні вранці чергова серія жорстоких російських авіаударів по Києву, внаслідок якої невинні мирні жителі знову стали жертвами російського тероризму. Українська протиповітряна оборона працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні урочистості закінчилися, і Заходу варто серйозно підійти до справи і діяти просто зараз!" - написав він у Х (раніше Twitter) у вівторок.

 

Теги: #латвія #рінкевичс

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