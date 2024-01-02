Політика

14:50 02.01.2024

Президент Литви: Українці творять чудеса з поставленою Заходом ППО, але їм потрібно більше

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Президент Литви: Українці творять чудеса з поставленою Заходом ППО, але їм потрібно більше

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на чергову масовану атаку РФ по Україні, закликавши надати українцям більше систем протиповітряної оборони.

"Сьогодні ранок жителів Києва вкотре почався з авіаударів РФ по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування і кремлівський тероризм тривають. Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО Україні зараз!" - написав Науседа в Х (раніше Twitter) у вівторок.

 

Теги: #литва #науседа

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