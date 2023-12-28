Політика

20:52 28.12.2023

Німеччина очікує, що країни ЄС ухвалять пакет підтримки України, навіть якщо його блокуватиме Угорщина - МЗС

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Німеччина очікує, що країни ЄС ухвалять пакет підтримки України, навіть якщо його блокуватиме Угорщина - МЗС

Німеччина очікує, що держави - члени Європейського Союзу в будь-якому разі ухвалять наступний пакет підтримки України, навіть якщо Угорщина і далі блокуватиме одностайне рішення, пише Bloomberg у четвер.

Виступаючи на черговій урядовій пресконференції в Берліні, офіційний представник МЗС Крістіан Вагнер заявив, що коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца надасть Україні військову підтримку на суму EUR8 млрд у 2024 році, і Берлін продовжить "активну кампанію" за ухвалення більшої допомоги ЄС у розмірі EUR50 млрд на початку наступного року.

"ЄС у будь-якому разі продовжить надавати підтримку Україні... ЄС-26, звісно, теж зможе діяти. Але я не хочу зараз розмірковувати про те, як могла б бути організована така підтримка. Це також потребує подальших консультацій у Брюсселі", - сказав він.

Видання зазначає, що лідери ЄС шукали способи обійти позицію Угорщини після того, як переговори щодо пакета допомоги українському уряду в розмірі EUR50 млрд ($55 млрд) провалилися на саміті в середині грудня. Було запропоновано резервний варіант, щоб держави-члени спрямовували гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав зрозуміти, що цей варіант може бути життєздатним.

 

 

Теги: #єс #німеччина #фіндопомога

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