Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

Верховна Рада планує у 2024 році зосередити увагу на потребах армії під час відбиття збройної агресії Росії та питаннях, пов'язаних із мобілізаційними процесами, а також на подальшій євроінтеграції та зближенні України з НАТО, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Є кілька важливих складових плану роботи українського парламенту в прийдешньому році. Перша - це питання, пов'язані з війною, яка, на жаль, триває в Україні. У цьому сенсі Верховна Рада матиме цілу низку компонентів, зокрема і законопроєкт про мобілізацію, і низку інших питань, пов'язаних із ротацією військовослужбовців, справедливим підходом до виконання обов'язку захищати свою батьківщину. Крім цього, я переконаний, із цим буде пов'язана і низка бюджетних питань, тому що будь-які мобілізаційні процеси тягнуть за собою необхідність пошуку коштів для їх забезпечення", - сказав Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Другим важливим блоком, за його словами, стане євроінтеграційна діяльність, адже Україні вдалося відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу, а це значить, що "до березня необхідно зробити все, щоб затвердити цю рамку, цих 35 розділів, за якими Верховна Рада почне рухатися, ухвалюючи необхідні закони і приводячи наше законодавство у відповідність до стандартів Європейського Союзу, до так званого acquis communautaire".

При цьому спікер наголосив, що у 2024 році ця складова буде системною і значною в роботі Верховної Ради, яка буде під постійним моніторингом колег із Європейського Союзу. "Вони чесно говоритимуть, що виконано, а що - ні. Тому наше завдання - отримати 100% виконання всіх рекомендацій і директив, інших складових законодавства Європейського Союзу", - зазначив він.

Тому, як пояснив спікер, у порядку денному пленарних засідань ВР не може бути технічних чи прохідних євроінтеграційних законопроєктів, бо "кожен, нехай навіть невеличкий за обсягом чи не такий хайповий, який усі обговорюють, - це наш крок на шляху до Європейського Союзу".

"Я переконаний, що таких законопроєктів буде дуже багато, тому що ми будемо імплементувати і директиви, і регламенти, і цілу низку іншої технічної документації. Щось - на рівні парламенту, щось - на рівні уряду", - уточнив Стефанчук.

Третій блок питань, на якому планує зосередитися Верховна Рада, стосуватиметься зближення України з НАТО.

"Ми дуже сподіваємося на Вашингтонський саміт, ставимо перед собою дуже важливі цілі, які також потребують відповідного законодавчого забезпечення. І тому закони, які наближатимуть українську армію, українські Збройні сили до стандартів НАТО, до сумісності в управлінні армією, також стануть дуже важливою складовою роботи парламенту на наступний рік", - прокоментував спікер.

Окрім того, Верховна Рада має намір продовжувати і політичну співпрацю з парламентами інших країн, беручи участь у низці заходів.

Водночас Стефанчук прогнозує, що парламентська діяльність буде спрямована і на окремий трек, присвячений Формулі миру президента України Володимира Зеленського. "Думаю, це буде якийсь окремий парламентський саміт. Ми наразі обговорюємо формат цього, тому що для нас вкрай необхідно, щоб ця формула продукувалася в усіх країнах, знаходила свою підтримку, і ми виходили вже на Організацію об'єднаних націй із тією формулою, яка узгоджена з нашими партнерами на всіх рівнях, зокрема й на парламентському", - розповів він.