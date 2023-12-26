Політика

14:53 26.12.2023

Рішення про скликання Міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до ЄС - посол Ченцов

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Рішення про скликання Міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до ЄС - посол Ченцов

 Рішення про скликання Єврокомісією Міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до ЄС, повідомив представник України при Європейському союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов.

Як заявив посол в ефірі телемарафону, "фізично" переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже на початку наступного року. Він зазначив, що "Україна по суті виконала всі умови, які пропонувалися ЄС".

"Єдиний акт, який ще залишається, - це закон про лобіювання. Його уже внесено до Ради, є всі підстави вважати, що протягом найближчих кількох місяців на 100% ці умови будуть виконані. Єврокомісія має підготувати відповідний звіт і в березні подати його на розгляд країн-членів, щоб ухвалити рішення про скликання так званої Міжурядової конференції, тобто це і є фізичний початок переговорів", - сказав Ченцов в ефірі телемарафону.

Посол зазначив, що до березня українська сторона і ЄС мають готувати переговорну рамку - основу, на якій відбуватимуться переговори.

"Кожна зі сторін має підготувати свою переговорну позицію. Також сторона ЄС, у цьому випадку Єврокомісія, має зробити аналітичний скринінг нашого законодавства щодо відповідності вимогам ЄС", - пояснив він.

Як повідомлялося, 14 грудня Європейська рада на саміті ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Теги: #україна_єс #ченцов

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