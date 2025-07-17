Інтерфакс-Україна
Події
14:09 17.07.2025

Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

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Президент України Володимир Зеленський запросив представника України при Європейському союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволода Ченцова приїхати до Києва в час, коли відбуватимуться зміни в українському уряді.

"Зустріч зі Всеволодом Ченцовим, представником нашої держави при Євросоюзі. Запросив його приїхати в Київ саме цими днями, у час зміни урядової конфігурації. Будемо зміцнювати наші кроки на євроінтеграційному напрямі", - написав Зеленський в Телеграм у четвер, проілюструвавши допис спільними фото.

Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами, запланованої на понеділок, 21 липня, не уточнивши деталей. "Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - сказав він.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський має намір зняти надзвичайного і повноважного посла України в США Оксану Маркарову з посади, яку вона обіймає з 25 лютого 2021 року, а також замінити всіх послів України в країнах "великої сімки" та "великої двадцятки". За його словами, буде близько 20 президентських указів про заміну послів України після запланованої на 21 липня наради.

Теги: #київ #ченцов #візит

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