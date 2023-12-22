Політика

18:53 22.12.2023

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

1 хв читати
Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи з візитом у Києві, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої представив нові пропозиції щодо двосторонньої співпраці.

"Сьогодні в Києві глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну як в економічному, так і у військовому плані, а також представив нові пропозиції щодо двосторонньої співпраці", - ідеться в повідомленні МЗС Польщі в мережі Х.

Теги: #польща #сікорський #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 22.12.2023
Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

19:48 22.12.2023
Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

19:42 22.12.2023
Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

18:44 22.12.2023
Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

15:10 22.12.2023
Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

15:06 22.12.2023
Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

10:39 22.12.2023
Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

19:47 21.12.2023
Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

18:09 21.12.2023
Зеленський прийняв посла Японії, подякував за підтримку з боку японського народу та уряду

Зеленський прийняв посла Японії, подякував за підтримку з боку японського народу та уряду

17:48 21.12.2023
Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

ОСТАННЄ

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Нардепи з фракції "Батьківщина" зареєстрували у ВР проєкт постанови, що блокує підписання закону про легалізацію медичного канабісу

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Порошенко: призначення членів Рахункової палати всупереч позиції Євросоюзу та G7 – це удар по Україні

Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

Угорщина відкидає нову міграційну реформу ЄС - глава МЗС

Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

Литва, Латвія та Естонія затвердили декларацію про єдине регіональне застосування санкцій ЄС проти Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА