Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи з візитом у Києві, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої представив нові пропозиції щодо двосторонньої співпраці.

"Сьогодні в Києві глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну як в економічному, так і у військовому плані, а також представив нові пропозиції щодо двосторонньої співпраці", - ідеться в повідомленні МЗС Польщі в мережі Х.