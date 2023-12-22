Політика

18:44 22.12.2023

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом в Україні, зокрема сторони обговорили подальшу взаємодію у сфері оборони.

"Володимир Зеленський відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до нашої держави. Глава держави подякував за вагому підтримку України з боку Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій", - повідомляє пресслужба глави Української держави в п'ятницю.

Під час розмови сторони погодилися, що відносини між Україною та Польщею мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання необхідно вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги.

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, сторони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби ЗСУ, питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації української Формули миру та проведення Глобального саміту миру, а також зупинилися на питанні створення спільних виробництв і можливості закупівель польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Теги: #польща #сікорський #зеленський

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