Політика

15:06 22.12.2023

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

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Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої глава Української держави подякував нідерландському уряду за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну перших 18 винищувачів F-16, а також за підтримку початку переговорів про вступ до ЄС.

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, щоб подякувати уряду Нідерландів за його рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 до постачання в Україну. Я також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів щодо вступу України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро", - написав Зеленський у соцмережі "Х" у п'ятницю.

Президент повідомив, що сторони обговорили події на фронті, ситуацію в Чорному морі, а також поточні воєнні потреби України, зокрема артилерію, БпЛА та протиповітряну оборону.

"Ми домовилися продовжити спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7. Ми також обговорили наступне засідання Формули миру та зусилля щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #рютте #зеленський #f_16

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