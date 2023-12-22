Політика

14:33 22.12.2023

Нардепи з фракції "Батьківщина" зареєстрували у ВР проєкт постанови, що блокує підписання закону про легалізацію медичного канабісу

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Нардепи з фракції "Батьківщина" зареєстрували у ВР проєкт постанови, що блокує підписання закону про легалізацію медичного канабісу

Група народних депутатів із фракції "Батьківщина" зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Відповідний проєкт постанови №7457-П зареєстровано в парламенті в п'ятницю.

Згідно з регламентом Верховної Ради, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду такого проєкту постанови в залі засідань.

Стаття 48 регламенту, зокрема, передбачає, що рішення Верховної Ради голова парламенту може скасувати до підписання відповідного законодавчого акта. Народний депутат у разі виявлення порушень регламенту під час голосування за ухвалення того чи того акта може протягом двох робочих днів подати на ім'я спікера заяву про це й внести проєкт постанови про скасування відповідного рішення.

Після цього ВР розглядає це питання на пленарному засіданні без голосування за включення його до порядку денного. За ухвалення такого проєкту постанови мають проголосувати щонайменше 226 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Ухвалений документ створює нормативні умови для законного обмеженого обігу й використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуває чинності через пів року після його оприлюднення.

 

Теги: #батьківщина #канабіс

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