Інтерфакс-Україна
Медицина
20:49 29.07.2025

МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

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МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу.

"Мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами", - повідомляє МОЗ.

В оновленому переліку, зокрема, доступні 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми - на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД).

Як уточнив зазначив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник ГО "УАМК" Геннадій Шабас, наразі однією з основних проблем є відсутність технологічних інструкцій для виготовлення препаратів медканабісу в аптеках.

"Зараз є проблемний момент - немає затверджених Держлікслужбою технологічних інструкцій для аптек, тобто як саме виробляти ліки на основі медичного канабісу. Ми як асоціація співпрацюємо з ними, намагаємося їм допомагати, але поки не буде цієї інструкції, жодна аптека нічого не зможе реалізувати", - сказав він.

Шабас уточнив, що наразі ліки на основі медканабісу в Україні виготовляють близько 40 аптек, зокрема 15 знаходяться в Києві.

Він також підкреслив, що аптеки в цілому готові виробляти ліки на основі медичного канабісу.

"Аптичний бізнес готовий повністю. Всі готові: лікарі, аптеки, пацієнти. Є зареєстровані продукти. Попит є, але дуже повільно рухаються всі зміни, пов'язані з законодавством чи нормативними документами", - сказав він.

Як повідомлялося, в лютому 2024 року було ухвалено зміни законодавства щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis), відповідно яких призначення та відпуск таких лікарських засобів обовʼязково фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та здійснюється тільки на основі електронного рецепта.

Е-рецепт на лікарські засоби на основі медичного канабісу можна виписати в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) за програмою "Екстемпоральні лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу" (тільки для пацієнтів зі допустимими станами, визначеними МОЗ). Такі ліки наразі відпускаються в аптеці за власні кошти пацієнта.

Теги: #ліки #канабіс

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