Політика

15:38 20.12.2023

Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

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Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

Депутатська фракція "Голос" у 2024 році має намір зосередитися на питаннях виробництва зброї в Україні та лобізмі її постачань союзниками, сприяння макроекономічної стабільності в країні, а також напрацювання законодавчих ініціатив, які сприятимуть поверненню українських біженців із-за кордону, повідомила заступниця голови фракції Юлія Клименко.

"Наша фракція, як і вся Україна, зосереджуватиметься на основному - на перемозі. Тому ми для себе зробили таке "тріо": зброя, гроші та люди. Насамперед ідеться про ініціативи, пов'язані з виробництвом зброї всередині країни, а також про міжнародний лобізм щодо постачання її в Україну. Далі - гроші, тобто фактично це макроекономічна стабільність, якщо називати термінологічно. Це фінансування і військових видатків, і соціальних видатків усередині країни, щоб не сталося колапсу. Поки що є проблеми з фінансуванням зброї, але, сподіваюся, у січні вони будуть вирішені", - розповіла Клименко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Третій великий блок, за її словами, - це люди: "українці, які залишилися в Україні, і водночас ми маємо знайти мотивацію і можливість повертати громадян, котрі виїхали. Для цього необхідні, безумовно, законодавчі ініціативи. Війна триває, і багато хто вже на межі прийняття рішення залишитися в тих країнах, де вони зараз перебувають".

За словами депутатки, три ці великі блоки передбачають роботу і всередині парламенту, і на міжнародній арені, а також із виконавчими органами влади, від яких значною мірою залежить виконання ухвалених парламентом законів.

Щодо законодавчих ініціатив, які сприятимуть поверненню українських біженців, Клименко зауважила, що фракція "Голос" уже напрацьовує "пакет стимулів, які повертали б людей".

"Це стосується і житла для тих, хто його не має, у кого воно пошкоджене або знищене. Це стосується і шкіл для дітей, які протягом уже двох-трьох років навчаються за кордоном іншою мовою. Їм дуже важко повертатися в українську систему освіти, оскільки термінологія - іноземними мовами. Нам потрібно думати, як забезпечити їх міжнародною освітою, до якої вони вже звикли за останні роки. Крім того, йдеться і про робітників, і про захист, адже, безумовно, люди приймають рішення насамперед з огляду на ситуацію, пов'язану з безпекою. Тож якщо ситуація з безпекою погіршуватиметься, то всі інші чинники не матимуть вирішального ефекту", - пояснила вона.

Водночас Клименко прогнозує, що 2024-й стане черговим непростим роком для України, оскільки, окрім війни, "у 70% країн світу відбуваються вибори та зміна влади, і це впливатиме, зокрема, на Україну".

"Особливо це стосується США та європейських країн. Практично в усіх країнах - вибори. І, на жаль, є великий ризик того, що на популістських гаслах виходитимуть антиукраїнські політики. І це найбільша небезпека, яку ми бачимо. Але тут зробити нічого неможливо, крім як підтримувати на гідному рівні міжнародні відносини для того, щоб вчасно нівелювати ці антиукраїнські наративи, які роздмухує Росія. Тобто з одного боку мають місце великі політичні зміни по всьому світу, а з іншого - непроста ситуація на фронті. Тому ми повинні зробити все, щоб максимально забезпечити наш фронт", - додала парламентарій.

Теги: #клименко #голос #плани

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