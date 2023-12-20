Політика

12:51 20.12.2023

Нардеп Соколов склав присягу й увійшов до "Батьківщини" замість Данілова - Геращенко

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Нардеп Соколов склав присягу й увійшов до "Батьківщини" замість Данілова - Геращенко

Михайло Соколов склав присягу народного депутата України замість Віталія Данілова, який достроково склав мандат, і став членом фракції "Батьківщина", повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Михайло Соколов склав присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який дочасно склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщина", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі в середу під час пленарного засідання парламенту.

Згідно з інформацією Центральної виборчої комісії України (ЦВК), Соколова було обрано на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" під 26-м номером у списку політсили. Раніше він був народним депутатом VI скликання Верховної Ради (2007-2012).

Як повідомлялося, 8 грудня ВР достроково припинила повноваження Данілова у зв'язку з його особистою заявою. Данілов був народним депутатом трьох скликань від "Батьківщини".

Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/11971

Теги: #рада #батьківщина

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