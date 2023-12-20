Політика

11:13 20.12.2023

У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

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Переважна більшість українців - 72% - негативно поставилися б до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, свідчить опитування, проведене 4-10 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно, ще 21% нейтрально. У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного.

У те, що між Залужним і президентом України Володимиром Зеленським можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім, із них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Узагалі не вважають, що є певний конфлікт, 39% опитаних.

І Залужний, і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, і командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський мають високу довіру серед населення, а різниця в частках довіри є більшою мірою наслідком різного рівня обізнаності про них.

Зокрема, серед усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% - Буданову (але 18% не знають його), 33% - Сирському (але 48% не знають його). У перерахунку до тих, хто знає цих командувачів, 94% довіряють Залужному, 73% - Буданову і 63% - Сирському. Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для Залужного, 24% - для Буданова, 29% - для Сирського.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1200 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, і 1,4% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

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