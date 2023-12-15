Путін повинен зрозуміти, що не має найменшого шансу виграти в цій війні - Арсеній Яценюк

Путін повинен отримати чіткий сигнал, що в нього немає навіть найменшого шансу виграти в цій війні, - підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

“І найкраще – не просто говорити про це, а ухвалювати необхідні для України рішення. Це те, що необхідно для фінансової допомоги України, а також надання летальної зброї і боєприпасів для українського війська”, - наголосив він.

Водночас, Арсеній Яценю кпідкреслив, що Путін веде війну на виснаження: “Путін хоче нас перечекати, виснажити і перехитрити вільний світ. Він вірить, що може переважити”.

Голова КБФ наголосив на необхідності конфіскувати російські активи: “Йдеться не лише про компенсацію шкоди, яку завдала Україні Росія. Це шлях до встановлення справедливості. Як притягнути Росію до відповідальності”.

Окрім того, необхідно врегулювати механізм санкцій: “Режим Путіна легко обходить санкції, і це дуже поганий знак. Ми маємо переконати усіх, що режим санкцій має бути ефективним”.

“Сподіваюся, що в 2024-му найважливіші рішення мають бути ухвалені у Вашингтоні - на саміті НАТО. Україна повинна отримати запрошення до вступу в Альянс і могти захищати країну за 5-ю статтею Вашингтонського договору”, - наголосив він.

Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”, провів онлайн-дискусію "Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". У ній взяли участь, зокрема, Лоуренс Саммерс, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках; Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європарламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках; Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету; Філіп Зеліков, Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.