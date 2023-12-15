Стефанішина про відкриття переговорів щодо членства в ЄС: Держави-члени ЄС були готові позбавити Угорщину права голосувати

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що якби ситуація з рішенням щодо відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу була більш критичною, держави-члени ЄС були готові позбавити Угорщину права голосувати.

"Рішення ухвалено (про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС - ІФ-У). Але я хочу сказати, що навіть якби ситуація була більш критичною, ніж вона склалася вчора, держави-члени ЄС, 26, були готові позбавити Угорщину права голосувати. Це офіційна процедура, до неї не вдавалися жодного разу, але вона все ж є. І я думаю, що це теж стало аргументом", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за погодженням з іншими членами Європейської ради залишив залу під час голосування за відкриття переговорів про вступ з Україною, що дало змогу ухвалити одноголосне рішення.