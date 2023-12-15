Політика

15:56 15.12.2023

Угорщина хоче отримати більше коштів від ЄС в обмін на узгодження фіндопомоги для України

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Угорщина хоче отримати більше коштів від ЄС в обмін на узгодження фіндопомоги для України

Угорщина наполягає, щоб ЄС розблокував більше коштів для Будапешта перед тим, як узгодити оновлений бюджет Союзу, що містить пакет фіндопомоги для Києва, повідомляє в п'ятницю Politico з посиланням на політичного директора прем'єр-міністра Угорщини Балажа Орбана.

"Ми вважаємо, що виконали юридичні вимоги, тож ми не розуміємо, чому в нас немає доступу до 100% належних нам коштів", - заявив Орбан журналістам у Брюсселі. Він зазначив, що Угорщина "готова до переговорів" щодо бюджетних питань.

У середу лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо теми подальшої фінансової допомоги Україні. Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що лідери повернуться до перегляду бюджету ЄС, що передбачає виділення Україні пакета допомоги на 50 млрд євро протягом найближчих років, на початку наступного року.

Мішель зазначив, що основною перешкодою для схвалення нової версії бюджету став прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

У грудні минулого року Євросоюз вирішив заморозити виділення Угорщині майже 30 млрд євро через побоювання з приводу недотримання принципів верховенства права і недостатні заходи боротьби проти корупції. Єврокомісія оголосила про розблокування для Угорщини частини коштів із фондів згуртування напередодні Європейської ради.

 

Теги: #єс #фінанси #угорщина

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