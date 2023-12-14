Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС

Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

"Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови. Європейська Рада надала Грузії статус кандидата. А ЄС розпочне переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства, і запросив комісію представити звіт до березня з метою ухвалення такого рішення", - написав він у Х (Twitter).