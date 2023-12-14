Прем'єр-міністр Нідерландів: Ми працюватимемо дуже важко, щоб ухвалити позитивне рішення щодо України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте все ще сподівається, що вдасться досягти домовленості з його угорським колегою Віктором Орбаном ухвалити позитивне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною.

"Я і мої колеги працюватимемо дуже важко, щоб дійти консенсусу, і щодо наступного кроку (для України) розширення, і щодо 50 млрд євро - ці питання вкрай важливі. Ми завжди були здатні дійти єдиного рішення, включно з Віктором Орбаном, і я сподіваюся абсолютно і працюватиму разом зі своїми колегами, що ми зможемо це зробити", - сказав він у четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської ради.

Рютте нагадав, що говорив з Орбаном телефоном цими вихідними, і діалог триває. "Подивимося, як далеко ми можемо просунутися. Я думаю, що це вкрай важливо, щоб сьогодні ми ухвалили позитивне рішення щодо наступного кроку про членство для України. У будь-якому разі, пройде ще багато років до того, як відбудеться вступ. Це (ухвалення рішення про початок переговорів) - наступний крок. Україна працювала дуже важко, щоб цей наступний крок трапився під час війни: війни, в якій вони борються за нас, за наші цінності, за нашу колективну безпеку. Також вкрай важливо, щоб ми ухвалили рішення щодо пакета в 50 млрд євро, особливо зараз, коли в США більше зовнішньої політики, ніж це про Україну - рішення було відкладено", - поділився прем'єр Нідерландів своїм баченням.