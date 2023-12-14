Політика

12:05 14.12.2023

Прем'єр-міністр Нідерландів: Ми працюватимемо дуже важко, щоб ухвалити позитивне рішення щодо України

2 хв читати
Прем'єр-міністр Нідерландів: Ми працюватимемо дуже важко, щоб ухвалити позитивне рішення щодо України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте все ще сподівається, що вдасться досягти домовленості з його угорським колегою Віктором Орбаном ухвалити позитивне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною.

"Я і мої колеги працюватимемо дуже важко, щоб дійти консенсусу, і щодо наступного кроку (для України) розширення, і щодо 50 млрд євро - ці питання вкрай важливі. Ми завжди були здатні дійти єдиного рішення, включно з Віктором Орбаном, і я сподіваюся абсолютно і працюватиму разом зі своїми колегами, що ми зможемо це зробити", - сказав він у четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської ради.

Рютте нагадав, що говорив з Орбаном телефоном цими вихідними, і діалог триває. "Подивимося, як далеко ми можемо просунутися. Я думаю, що це вкрай важливо, щоб сьогодні ми ухвалили позитивне рішення щодо наступного кроку про членство для України. У будь-якому разі, пройде ще багато років до того, як відбудеться вступ. Це (ухвалення рішення про початок переговорів) - наступний крок. Україна працювала дуже важко, щоб цей наступний крок трапився під час війни: війни, в якій вони борються за нас, за наші цінності, за нашу колективну безпеку. Також вкрай важливо, щоб ми ухвалили рішення щодо пакета в 50 млрд євро, особливо зараз, коли в США більше зовнішньої політики, ніж це про Україну - рішення було відкладено", - поділився прем'єр Нідерландів своїм баченням.

Теги: #україна #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 14.12.2023
Естонія відправить Україні пакет військової допомоги на EUR80 млн

Естонія відправить Україні пакет військової допомоги на EUR80 млн

12:35 14.12.2023
Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

12:17 14.12.2023
Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

11:17 14.12.2023
На рахунки України надійшло близько $900 млн від МВФ

На рахунки України надійшло близько $900 млн від МВФ

11:12 14.12.2023
Прем'єр-міністр Фінляндії: Ми маємо розпочати переговори з Україною

Прем'єр-міністр Фінляндії: Ми маємо розпочати переговори з Україною

10:57 14.12.2023
Орбан знову заявляє, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС

Орбан знову заявляє, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС

09:17 14.12.2023
Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

03:23 14.12.2023
Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

02:05 14.12.2023
Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

00:24 14.12.2023
"Шахтар" програв "Порту" і вибув із плей-оффу Ліги чемпіонів

"Шахтар" програв "Порту" і вибув із плей-оффу Ліги чемпіонів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Орбан знову заявляє, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС

Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

Туск у ЄС: Намагатимуся знайти новий підхід, щоб переконати Орбана

Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною

Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

ОСТАННЄ

Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

Туск у ЄС: Намагатимуся знайти новий підхід, щоб переконати Орбана

Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії захист мореплавства та українських міст

Кондратюк попросила міністра охорони здоров'я Латвії продовжити програму реабілітації українських військових

Ми готові до компромісу, але брати фінансування України в заручники неправильно - Байден

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА