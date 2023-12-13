Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликає лідерів Європейського Союзу ухвалити "сміливі рішення" й погодитися розпочати з Україною переговори про членство, так само як і продовжити фінансову та військову підтримку.

Про це він написав у запрошувальному листі главам держав і урядів країн - членів Європейського Союзу, текст якого оприлюднено в середу в Брюсселі напередодні саміту, що відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.

"24 лютого 2022 року стало поворотним моментом в історії Європи. З моменту початку війни на нашому континенті ми ухвалили низку безпрецедентних рішень на підтримку України та паралельного зміцнення суверенітету Європи. 19 місяців потому ми знову зіткнулися з необхідністю ухвалити сміливі рішення. Вони вимагають нашої колективної сили й рішучості, а також сміливості, щоб зробити правильний вибір. Ми маємо виконати наші зобов'язання щодо України і продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми маємо надати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання EUR50 млрд для її довгострокової стабільності. Ми також маємо погодитися розпочати переговори про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і ще більше наблизивши її до нашої європейської сім'ї", - написав президент Європейської Ради.

Крім того, він зазначив, що під час засідання Європейської Ради лідери ЄС також мають ухвалити "важливі рішення щодо інших претендентів на членство, одночасно працюючи над тим, щоб зробити наш Союз придатним для майбутнього і готовим прийняти нових членів".

"Нові виклики спричиняють нові зобов'язання. Перегляд Багаторічної фінансової програми відбувався інтенсивно і невпинно. Я уважно взяв до відома всі ваші побоювання і пріоритети та висунув пропозицію, спрямовану на примирення різних позицій за столом переговорів. Як у випадку будь-якого компромісного рішення, я закликаю до вашої готовності йти на компроміс заради єдності. Досягнення консенсусу справді потребуватиме рішучих спільних зусиль і сильної політичної відданості з боку всіх вас", - переконує лідерів Мішель.

Президент Євроради також торкнувся питання безпеки й оборони. "Ми продовжимо реалізовувати наші амбіції зі створення сильнішого геополітичного союзу, даючи рекомендації щодо ключових напрямів роботи і спираючись на Версальську декларацію і Стратегічний компас. Треба зробити більше для швидкого досягнення цілей Союзу щодо підвищення оборонної готовності. Ми також маємо працювати над створенням внутрішнього ринку оборони, який має вирішальне значення для зміцнення нашого Союзу в цій галузі", - деталізував він.

Крім того, Мішель повідомив, що іншим важливим питанням порядку денного будуть події на Близькому Сході. "Попереду на нас чекає надважлива Європейська Рада. Зараз настав час ухвалення рішень. Я закликаю вас усіх проявити дух компромісу, почуття колективної відповідальності, поставивши інтереси й цінності Союзу на перший план", - підсумував президент Євроради.