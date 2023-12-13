Політика

01:33 13.12.2023

Ми хочемо знищити російське домінування у повітрі

1 хв читати
Ми хочемо знищити російське домінування у повітрі

Україна хоче у 2024 році знищити російське домінування у повітрі, оскільки це, зокрема, зміцнить її сухопутні війська та дозволить контролювати тривалість війни, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми звільнили 50% окупованих Росією територій після лютого 2022 року. Ми очистили Чорне море. Ми відновлюємо свою економіку. Україна досягла 5% зростання ВВП цього року. Навіть в умовах війни ми продовжуємо реформування держави", - заявив Зеленський на спільній із президентом США прес-конференції у Вашингтоні.

"Ми демонструємо, що жодна російська ракета не сильніша і не мудріша за американські системи "Петріот". За які ми дуже дякуємо США", - додав він.

За словами Зеленського, він обговорив під час зустрічі з Байденом, як ще посилити Україну з наступного року, зокрема у питаннях ППО та розриву російської логістики на українських територіях.

"Подібно до того, як ми досягли перемог у Чорному морі, ми хочемо здобути перемогу в повітрі. Ми хочемо знищити домінування Росії в повітрі. Це зміцнить наші сухопутні війська у 2024 році, якщо ми контролюватимемо наше небо. Той, хто контролює небо, той контролює і тривалість війни", – сказав Зеленський.

Теги: #рф #україна #повітря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:52 13.12.2023
Україна стане членом НАТО, коли всі союзники дійдуть консенсусу

Україна стане членом НАТО, коли всі союзники дійдуть консенсусу

01:51 13.12.2023
Україна не може віддати свої території

Україна не може віддати свої території

01:24 13.12.2023
Байден: Конгрес США має надати Україні фінансування, щоб не робити різдвяний подарунок Путіну

Байден: Конгрес США має надати Україні фінансування, щоб не робити різдвяний подарунок Путіну

01:22 13.12.2023
Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

01:18 13.12.2023
Умеров пояснив, що означають зобов'язання партнерів про передачу навесні F16 для України

Умеров пояснив, що означають зобов'язання партнерів про передачу навесні F16 для України

20:50 12.12.2023
У Конгресу немає розуміння стратегії Білого дому щодо України, без цього не можна затвердити нову допомогу - спікер Палати представників

У Конгресу немає розуміння стратегії Білого дому щодо України, без цього не можна затвердити нову допомогу - спікер Палати представників

20:05 12.12.2023
США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

20:04 12.12.2023
Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

19:25 12.12.2023
США запровадили санкції щодо Експобанку

США запровадили санкції щодо Експобанку

08:45 12.12.2023
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна стане членом НАТО, коли всі союзники дійдуть консенсусу

Україна не може віддати свої території

Зеленський у США обговорив із конгресменами-демократами потреби у військовій техніці, посилення ППО та спільне виробництво зброї

Зеленський у США обговорив із сенаторами посилення ППО та потреби України в далекобійному озброєнні

Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

ОСТАННЄ

Зеленський на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном наголосив на важливості продовження американської фінансової допомоги Україні у 2024 р.

Зеленський у США обговорив із конгресменами-демократами потреби у військовій техніці, посилення ППО та спільне виробництво зброї

Зеленський у США обговорив із сенаторами посилення ППО та потреби України в далекобійному озброєнні

Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

Австрія не згодна розпочати переговори про вступ України до ЄС за нинішніх умов

Новий прем'єр Польщі Туск зажадав від Заходу зусиль для допомоги Україні

Глави МЗС країн-учасниць Східного партнерства провели засідання в Брюсселі

У ЄС не знають, чого конкретно хоче Орбан, блокуючи Україну, і продовжують працювати з угорською стороною, щоб отримати на саміті позитивний результат

Сіярто розповів про переговори з Кулебою: Обговорювали євроінтеграційні амбіції України

Кулеба про годинну розмову із Сіярто: Головною темою було рішення ЄС щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА