Ми хочемо знищити російське домінування у повітрі

Україна хоче у 2024 році знищити російське домінування у повітрі, оскільки це, зокрема, зміцнить її сухопутні війська та дозволить контролювати тривалість війни, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми звільнили 50% окупованих Росією територій після лютого 2022 року. Ми очистили Чорне море. Ми відновлюємо свою економіку. Україна досягла 5% зростання ВВП цього року. Навіть в умовах війни ми продовжуємо реформування держави", - заявив Зеленський на спільній із президентом США прес-конференції у Вашингтоні.

"Ми демонструємо, що жодна російська ракета не сильніша і не мудріша за американські системи "Петріот". За які ми дуже дякуємо США", - додав він.

За словами Зеленського, він обговорив під час зустрічі з Байденом, як ще посилити Україну з наступного року, зокрема у питаннях ППО та розриву російської логістики на українських територіях.

"Подібно до того, як ми досягли перемог у Чорному морі, ми хочемо здобути перемогу в повітрі. Ми хочемо знищити домінування Росії в повітрі. Це зміцнить наші сухопутні війська у 2024 році, якщо ми контролюватимемо наше небо. Той, хто контролює небо, той контролює і тривалість війни", – сказав Зеленський.