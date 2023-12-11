Політика

17:19 11.12.2023

Німеччина та Нідерланди готові продовжувати підтримку України - прем'єр-міністри

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Німеччина та Нідерланди готові продовжувати підтримку України - прем'єр-міністри

Німеччина і Нідерланди заявили про готовність продовжувати підтримку України. Відповідні заяви зробили прем'єр-міністри Олаф Шольц і Марк Рютте на спільній пресконференції, повідомляє Barron's.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок закликав західних союзників послати "сигнал" президенту Росії Володимиру Путіну, відновивши підтримку України, оскільки політичні розбіжності загрожують перешкодити наданню допомоги.

Війна Росії в Україні - це війна, яка, ймовірно, "затягнеться надовго", сказав Шольц.

"Тому важливо сформулювати довгострокову перспективу, згідно з якою ми готові підтримувати Україну доти, доки це необхідно, і тією мірою, якою це необхідно", - наголосив він.

За словами Шольца, Путін "сподівається, що готовність наших країн зробити те, що необхідно, і сформулювати необхідну підтримку зменшиться".

"Це було б дуже важливим посланням, якби ми сказали йому: не розраховуйте на це," - додав канцлер.

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив упевненість у тому, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну, після того як ультраправі перемогли на національних виборах минулого місяця.

"Я переконаний, що в Нідерландах у нас є значна більшість... проукраїнськи налаштованого населення, яке забезпечить нам подальшу підтримку України", - сказав Рютте.

 

Теги: #підтримка #рютте #шольц

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