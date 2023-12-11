Україна виконала рекомендації Європейської комісії - Кулеба

Подальші безпека та процвітання Європейського континенту залежать від розширення ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Він наголосив, що ухвалення рішень ЄС, які допоможуть забезпечити військові потреби України та нарощування виробництва зброї в Європі, також відповідають довгостроковим інтересам Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Кулеба наголосив, що на сьогодні йдеться не лише про Україну, а й про інші країни, які нарешті отримали сигнал, що ЄС готовий успішно розширюватися та розвиватися.

У зв'язку з цим він поінформував держави-члени ЄС, що Україна виконала рекомендації Європейської комісії, необхідні для відкриття переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

"Не буде перебільшенням сказати, що Україна - єдина країна у світі, яка здатна успішно втілювати реформи в умовах повномасштабної війни проти потужного ворога. Настав час і для Євросоюзу ухвалити історичне рішення, яке відкриє шлях для початку переговорів про вступ України", - заявив міністр.

Глава МЗС приділив окрему увагу військовій допомозі для України, а також створенню спільного європейського простору виробництва зброї та військової техніки.

"Ми розраховуємо на якнайшвидше ухвалення необхідних рішень ЄС щодо запуску Українського фонду на 2024-2027 роки, який забезпечить довготривалу підтримку України", - наголосив він.

У зв'язку з цим міністр окреслив кроки, які дадуть змогу забезпечити першочергові потреби українських сил оборони, зокрема в артилерійських боєприпасах, FPV-дронах та інших типах озброєння.