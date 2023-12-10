Зеленський зустрівся з президентом Уругваю, обговорили Формулу миру і саміт Україна - Латинська Америка

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Аргентину зустрівся з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в неділю, Зеленський подякував за позицію Уругваю в рамках Міжнародної морської організації на підтримку резолюції про вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухвалену в грудні поточного року.

"Сьогодні я маю можливість особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна працює над імплементацією Української Формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни. Він високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Президент України висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, планується обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка.

Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.