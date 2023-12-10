Зеленський обговорив із президентом Парагваю співпрацю між країнами та імплементацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Аргентини зустрівся з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в неділю, Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української Формули Миру та результати трьох зустрічей радників з національної безпеки і зовнішньої політики.

"Ми дуже зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", - зазначив він.

Зеленський висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.

Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічного співробітництва України та Парагваю.

Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати Україну з візитом.