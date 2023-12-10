Зеленський обговорив із Макроном військову допомогу Франції та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої поінформував його про ситуацію на полі бою і подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції.

"Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки, який суттєво посилить вогневі можливості України та актуальні потреби нашої держави в озброєнні. Володимир Зеленський подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - повідомляється на сайті глави Української держави в неділю.

Президент України також розповів про особливості функціонування "зернового коридору", яким уже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Він наголосив на важливості підтримки Європейською радою рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, Україна виконала всі необхідні для цього рекомендації Єврокомісії. "Рішення Європейської ради матиме великий вплив на мотивацію українського суспільства та війська", - зазначив Зеленський.

Президент України наразі перебуває з робочим візитом в Аргентині.