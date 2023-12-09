Шольц звинуватив Росію в руйнуванні світопорядку в Європі

Росія руйнує безпеку в Європі: Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі ослаблення підтримки іншими, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Росія вторглася в Україну. Жахливий напад на громадянок і громадян України. Жахливий напад з боку країни, яка має і так найбільшу територію в Європі, з боку ядерної держави на другу за площею державу Європи. І в безпосередній близькості до нас", - сказав Шольц на з'їзді панівної Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні в суботу, передає BILD.

Він заявив, що цим нападом Росія анулювала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі, коли країни домовилися не змінювати європейські кордони за допомогою насильства. "Я назвав це зміною епох, тому що цим нападом Росія скасувала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі," - сказав він.

"Ми не хочемо жити у світі, де велика країна домінує і визначає, що відбувається в маленькій країні по сусідству, керує там, зокрема, внутрішньою політикою. Ми не хочемо, щоб маленькі країни боялися великих. Це і є мир і безпека в Європі", - сказав канцлер Німеччини.

За його словами, Німеччина навіть має бути готовою до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть". "Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо", - зазначив Шольц.

Джерела: https://t.me/BILD_Russian/13450

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