Політика

12:56 09.12.2023

Україна закликала засудити намір РФ провести президентські вибори на тимчасово захоплених територіях і не відправляти спостерігачів - МЗС

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Україна закликала засудити намір РФ провести президентські вибори на тимчасово захоплених територіях і не відправляти спостерігачів - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення накласти санкції.

Про це йдеться в заяві МЗС України щодо намірів РФ провести президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.

"Закликаємо також іноземні держави не посилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори. Для тих, хто візьме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно з українським законодавством", - заявили в МЗС.

Як зазначається, 8 грудня Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 р. чергових виборів президента РФ. Російська влада повідомила про намір організувати голосування і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним і нікчемним", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, піддасть сумніву легітимність усього результату виборів президента РФ.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного з демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - йдеться в заяві.

Теги: #рф #вибори #заява #мзс_україни

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