РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

США не вводили санкції на експорт російської агропродукції. Експорт російської сільгосппродукції перевищує довоєнний рівень і міг би бути ще вищим, якби не експортні обмеження, які Росія сама запровадила, заявило посольство США в Румунії після багатосторонньої зустрічі в Румунії з нарощування експортних можливостей для українських портів на Дунаї в четвер.

"Росія повинна припинити свої жорстокі дії. Вона повинна дозволити постачання життєво необхідного зерна, яке годує мільйони людей по всьому світу. Вона повинна припинити атакувати елеватори і порти. Вона повинна припинити погрожувати кораблям країн, що не воюють. Росія повинна припинити використання продуктів харчування як зброї", - розвінчало посольство США в Румунії у фейсбуці російську дезінформаційну кампанію, яка звинувачує санкції в глобальній кризі продовольчої безпеки.

Згідно з повідомленням, у зустрічі в Тулчі брали участь представники Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу, які шукали рішення для нарощування експорту українського зерна, підвищення стійкості та гнучкості в регіональних відносинах, налагодження торговельних зв'язків і боротьби із загрозами продовольчій безпеці, спричиненої рішенням Росії щодо виходу з Чорноморської зернової ініціативи та її атаками на світові поставки продовольства.

"Односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи (BSGI) та її атаки на портову і зернову інфраструктуру в Україні порушили ринки зерна і глобальну продовольчу безпеку - зокрема на Глобальному Півдні і в країнах з відсутністю продовольчої безпеки по всьому світу", - констатували в посольстві США в Румунії.

Американські дипломати наголосили, що Чорноморська зернова ініціатива допомогла стабілізувати ціни на продовольство і знизила їх майже на 20% після того, як неспровоковане вторгнення Росії в Україну призвело до стрибка світових цін на продовольство.

За інформацією посольства США в Румунії, п'ята багатостороння зустріч представників високого рівня продемонструвала рішучість Румунії, України, Молдови, ЄС і США збільшити експорт українського зерна на світовий ринок, незважаючи на деструктивні дії Росії.

Учасники зустрічі в Тулчі визнали важливу роль Румунії та Молдови у сприянні експорту мільйонів тонн українського зерна. Вони відзначили докладені зусилля з модернізації залізничної, річкової та портової інфраструктури України, Румунії та Молдови, які стимулюють економічне зростання в трьох країнах і регіоні.

На думку американської сторони, модернізація транспортних мереж у трьох країнах сприяє зростанню торговельної активності, створенню можливостей для працевлаштування та збільшенню доходів країн. Будівництво, обслуговування та експлуатація транспортної інфраструктури створює робочі місця і підвищує економіку держав.

"Ці заходи говорять про істотний прогрес у зростанні експорту зерна з України", - резюмувало посольство США в Румунії.