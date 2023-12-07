Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України
Петро Порошенко привітав відновлення прямих двосторонніх контактів української влади з Будапештом.
"Діалог та пошук взаємоприйнятних рішень з кожним партнером та союзником України в ЄС та НАТО мають ключове значення для нашої перемоги", – написав пʼятий президент у соцмережах.
"Ніхто не зробить цю складну роботу за нас самих. Радію, що власним прикладом спонукав владу діяти активніше та конструктивніше", – зазначає Порошенко.
"Для успіху сьогодні як ніколи потрібні далекоглядність та координація зусиль, адже всі ми діємо заради та в інтересах України!", – наголошує Петро Порошенко.