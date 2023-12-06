Посли ЄС продовжать обговорення проєкту рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про членство України аж до неділі. Угорщина продовжує блокувати

Посли - постійні представники країн-членів Європейського Союзу аж до неділі продовжать обговорювати проєкт рішення Європейської ради щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

Наразі розбіжностей ще не усунуто - Угорщина продовжує блокувати питання, пов'язані з підтримкою Києва, повідомив у середу в Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" на умовах анонімності європейський дипломат.

"Засідання постійних представників триватимуть аж до неділі. Угорщина все ще продовжує блокувати (рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС - ІФ-У)", - сказав він.

Як відомо, засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Очікується, що лідери ЄС обговорять пропозиції Європейської комісії "дати зелене світло", тобто ухвалити політичне рішення щодо переговорів із Україною про членство, які можуть бути розпочаті після того, як Київ виконає в повному обсязі умови, що залишилися. Єврокомісія вважає, що це може бути зроблено в березні, після чого буде представлено нову доповідь, на підставі якої буде затверджено рамки переговорів. Тільки після цього офіційні переговори будуть можливі. Крім того, на порядку денному пропозиція Європейської комісії виділити Україні EUR50 млрд фінансової допомоги на наступні чотири роки з метою забезпечення стабільності фінансової підтримки.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликав його не ухвалювати рішення з цих питань. Своєю чергою, за повідомленнями Politico, Мішель має намір скоротити час перебування в Пекіні на саміті ЄС-Китай, який відбудеться 7-8 грудня, для того, щоб продовжити консультації з лідерами європейських країн. Це необхідно частково через те, що у ЄС немає безпечної телефонної лінії з Пекіна, яка дала б змогу Мішелю контактувати з лідерами, не залишаючи китайську територію.