Політика

16:34 06.12.2023

Єрмак на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу США: Україна продовжить іти шляхом реформ

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Єрмак на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу США: Україна продовжить іти шляхом реформ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, під час якої запевнив співрозмовника, що Україна продовжить іти шляхом реформ.

"Подякував за підтримку Конгресу - вона життєво необхідна для України, і ми високо цінуємо її. Висловив сподівання, що вкрай важливі для захисту нашої держави ініціативи будуть ухвалені. Ми продовжуємо боротьбу за свободу і цінності, що об'єднують нас", - написав Єрмак у телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #конгрес_сша #єрмак

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