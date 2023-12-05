Голова Євроради скоротить візит до Китаю, повернеться до Брюсселя для продовження дискусій на тему членства України в ЄС - ЗМІ

Голова Євроради Шарль Мішель скоротить час перебування в Пекіні на саміті ЄС-Китай через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з питання вступу України до ЄС, яке планується винести на черговий саміт лідерів ЄС у грудні, повідомляє у вівторок Politico.

"За словами представника ЄС, президент Європейської Ради Шарль Мішель припинить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, що відбудеться наприкінці року", - йдеться в повідомленні видання.

Як повідомляється, 4 грудня Орбан закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської Ради. "Я з усією повагою закликаю вас не запрошувати Європейську Раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", - написав Орбан у листі Мішелю.

Як повідомляється, Мішель повернеться до Бельгії в п'ятницю для продовження консультацій із лідерами європейських країн, після першого дня зустрічей із владою КНР. Зазначено, що це необхідно частково тому, що ЄС не має безпечної телефонної лінії з Пекіна, яка дала б змогу Мішелю контактувати з лідерами, не покидаючи китайської території.