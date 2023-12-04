Політика

20:58 04.12.2023

Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

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Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

У Держдепі США вважають, що Конгресу необхідно якомога швидше виділити додаткові кошти для фінансування подальшої допомоги Україні, заявив у понеділок представник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.

"Безумовно, ми занепокоєні тим, що коштів майже не залишилося. Наразі використовуються залишки виділених раніше фондів", - заявив він на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про подальшу підтримку України.

Міллер зазначив, що голова Держдепу Ентоні Блінкен "закликає Конгрес якнайшвидше ухвалити рішення (про виділення додаткових коштів - ІФ-У)".

Раніше директорка адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг заявила, що в американської влади до кінця року закінчаться кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткового фінансування Києву.

"Я хочу прояснити: без дій Конгресу в нас до кінця року закінчаться ресурси на купівлю нових партій озброєнь та обладнання для України й на надання спорядження із запасів США. Немає чарівних запасів фінансів, доступних для вирішення цього питання. У нас немає коштів і майже немає часу", - наводить The Hill витяги з листа Янг лідерам Конгресу.

За словами Янг, Пентагон витратив 97% із $62,3 млрд, виділених раніше для допомоги Україні, а Держдеп витратив усі $4,7 млрд, включно з фондами на економічне сприяння та гумдопомогу.

У жовтні президент США Джо Байден спрямував до конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

Республіканці наполегливо вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США і наполягають на внесенні змін до міграційного законодавства, зокрема домагаються підвищення вимог до шукачів прихистку в США, пов'язуючи виконання цих вимог із допомогою Києву. Восени Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про видатки, які не передбачають допомогу Україні.

Наприкінці листопада спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що загалом оптимістично оцінює питання щодо виділення додаткової допомоги Ізраїлю та Україні, однак заявив про необхідність розглядати їх окремо.

Теги: #сша #україна #допомога #держдеп

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