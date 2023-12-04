Порошенко хотів переконати лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, підтримати початок переговорів про її вступ

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко звертався до лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Я і мої служби звернулися до лідерів держав, яких умовно відносять до скептиків, серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави... Я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю", - сказав Порошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

Він повідомив, що деякі керівники держав і урядів відгукнулися на його прохання.

"Ці зустрічі, їх було кілька, мали відбутися в листопаді. Я звернувся офіційно з проханням у листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено", - наголосив Порошенко.

За словами лідера політичної сили, країни, де він планував провести переговори, є членами ЄС і НАТО.

"Вони мають голосувати за виділення нам 50 млрд євро макрофінансової допомоги. Вони мають голосувати за запрошення нас до НАТО на Вашингтонському саміті. І з ними мають працювати всі, хто може, всі, хто їх знає, щоб забезпечити позитивний результат... Тому рішення, яке було ухвалено, є безглуздим, безпідставним і дискредитує не тільки опозицію, а й демократію в Україні", - зазначив Порошенко.

Він також звернув увагу, що в грудні таких зустрічей не планувалося, а відрядження, яке було зірвано керівництвом Верховної Ради 1 грудня, передбачало лише зустрічі в Польщі та США. За словами Порошенка, всі деталі візитів до Польщі та США були узгоджені з українським МЗС.