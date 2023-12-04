Політика

17:09 04.12.2023

Порошенко хотів переконати лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, підтримати початок переговорів про її вступ

2 хв читати
Порошенко хотів переконати лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, підтримати початок переговорів про її вступ

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко звертався до лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Я і мої служби звернулися до лідерів держав, яких умовно відносять до скептиків, серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави... Я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю", - сказав Порошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

Він повідомив, що деякі керівники держав і урядів відгукнулися на його прохання.

"Ці зустрічі, їх було кілька, мали відбутися в листопаді. Я звернувся офіційно з проханням у листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено", - наголосив Порошенко.

За словами лідера політичної сили, країни, де він планував провести переговори, є членами ЄС і НАТО.

"Вони мають голосувати за виділення нам 50 млрд євро макрофінансової допомоги. Вони мають голосувати за запрошення нас до НАТО на Вашингтонському саміті. І з ними мають працювати всі, хто може, всі, хто їх знає, щоб забезпечити позитивний результат... Тому рішення, яке було ухвалено, є безглуздим, безпідставним і дискредитує не тільки опозицію, а й демократію в Україні", - зазначив Порошенко.

Він також звернув увагу, що в грудні таких зустрічей не планувалося, а відрядження, яке було зірвано керівництвом Верховної Ради 1 грудня, передбачало лише зустрічі в Польщі та США. За словами Порошенка, всі деталі візитів до Польщі та США були узгоджені з українським МЗС.

Теги: #порошенко #єс #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 04.12.2023
У ЄС вважають, що позиція Брюсселя у відносинах із Пекіном приносить конкретний результат: Немає доказів прямої військової підтримки Китаєм Росії

У ЄС вважають, що позиція Брюсселя у відносинах із Пекіном приносить конкретний результат: Немає доказів прямої військової підтримки Китаєм Росії

17:27 04.12.2023
ЄС обговорить із Китаєм використання Пекіном впливу на Москву з метою припинення війни проти України

ЄС обговорить із Китаєм використання Пекіном впливу на Москву з метою припинення війни проти України

16:21 04.12.2023
"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

15:24 04.12.2023
"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

20:58 02.12.2023
У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

16:22 02.12.2023
Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

11:32 02.12.2023
Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

15:08 01.12.2023
Корнієнко не дозволив Порошенку поїхати у відрядження за кордон на підставі службового листа

Корнієнко не дозволив Порошенку поїхати у відрядження за кордон на підставі службового листа

12:56 01.12.2023
У Держприкордонслужбі є підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасовано

У Держприкордонслужбі є підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасовано

11:07 01.12.2023
Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання щодо переговорів із Україною про вступ до ЄС тепер вирішувати державам-членам - представник ЄК

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

ОСТАННЄ

Питання щодо переговорів із Україною про вступ до ЄС тепер вирішувати державам-членам - представник ЄК

Кулеба: Закликаємо ЄС не затягувати процес вступу не тільки для України, а й для всіх країн-кандидатів, включно із Західними Балканами

Нардеп Шпенов подав до ВР заяву про складання мандата - Стефанчук

Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Єрмак і Рассмусен обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

У країн ОБСЄ немає єдиної думки щодо подальшої участі РФ у роботі організації

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА