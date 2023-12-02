Єрмак і Рассмусен обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з 12-м генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Єрмак і Расмуссен погодилися з тим, що стабільна міжнародна підтримка України має критичне значення для досягнення перемоги України над агресором.

Співрозмовники обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО та її внесок у євроатлантичну безпеку.

"Андерс Фог Расмуссен наголосив на важливості якнайшвидшого вступу України до НАТО. Він зазначив, що членство в Альянсі має поширюватися на всі території України з цілковитою повагою до державного суверенітету і територіальної цілісності. Він наголосив, що наведену ним у статті The Guardian аналогію з ФРН не варто сприймати як підрив базового принципу поваги до територіальної цілісності України", - ідеться в повідомленні.