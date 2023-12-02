Політика

15:51 02.12.2023

Єрмак і Рассмусен обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО

1 хв читати
Єрмак і Рассмусен обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з 12-м генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Єрмак і Расмуссен погодилися з тим, що стабільна міжнародна підтримка України має критичне значення для досягнення перемоги України над агресором.

Співрозмовники обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО та її внесок у євроатлантичну безпеку.

"Андерс Фог Расмуссен наголосив на важливості якнайшвидшого вступу України до НАТО. Він зазначив, що членство в Альянсі має поширюватися на всі території України з цілковитою повагою до державного суверенітету і територіальної цілісності. Він наголосив, що наведену ним у статті The Guardian аналогію з ФРН не варто сприймати як підрив базового принципу поваги до територіальної цілісності України", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #рассмуссен #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 02.12.2023
Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

19:49 01.12.2023
Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

10:24 28.11.2023
Україна очікує предметного діалогу на конференції щодо виробництва зброї у Вашингтоні, який втілиться в контрактах, - Єрмак

Україна очікує предметного діалогу на конференції щодо виробництва зброї у Вашингтоні, який втілиться в контрактах, - Єрмак

23:01 21.11.2023
Єрмак та Салліван обговорили підготовку до українсько-американської конференції з оборонно-промислової бази 6-7 грудня

Єрмак та Салліван обговорили підготовку до українсько-американської конференції з оборонно-промислової бази 6-7 грудня

11:05 19.11.2023
Єрмак зустрівся зі спецуповноваженим президента Франції з питань допомоги Україні

Єрмак зустрівся зі спецуповноваженим президента Франції з питань допомоги Україні

19:06 18.11.2023
Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств Італії Урсо

Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств Італії Урсо

14:35 16.11.2023
Єрмак обговорив з в. о. генсека Радбезу Таїланду реалізацію української Формули миру

Єрмак обговорив з в. о. генсека Радбезу Таїланду реалізацію української Формули миру

11:23 15.11.2023
Єрмак обговорив із членами комітету з питань розвідки парламенту США оборонні потреби України

Єрмак обговорив із членами комітету з питань розвідки парламенту США оборонні потреби України

10:09 15.11.2023
Єрмак зустрівся з членами Конгресу США

Єрмак зустрівся з членами Конгресу США

11:24 14.11.2023
Єрмак: Україна потребує підтримки, оскільки чисельність російського угруповання втричі більша, ніж на початку вторгнення

Єрмак: Україна потребує підтримки, оскільки чисельність російського угруповання втричі більша, ніж на початку вторгнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

Нардеп Єфімов вирішив відмовитися від мандата

ОСТАННЄ

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

У країн ОБСЄ немає єдиної думки щодо подальшої участі РФ у роботі організації

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

Нардеп Єфімов вирішив відмовитися від мандата

Кияни, яких мобілізують з грудня, отримають по 30 тисяч гривень від міста - Кличко

Рада Україна-НАТО провела зустріч на рівні міністрів закордонних справ

Країн, які не згодні з участю Лаврова в міністерському засіданні ОБСЄ, більше, ніж чотири - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА