У країн ОБСЄ немає єдиної думки щодо подальшої участі РФ у роботі організації

Країни ОБСЄ не досягли консенсусу щодо питання про подальшу участь Росії в роботі організації, повідомив в інтерв'ю ЕФЕ чинний голова ОБСЄ, представник Албанії Буяр Османі.

"Думаю, принаймні на цей час, обговорення цієї теми застопорилося", - сказав він, вказавши на два аргументи, які не дають змоги ухвалити рішення: один - юридичний, оскільки є вимога, щоб щонайменше 56 із 57 учасників організації погодилися з рішенням, другий - політичний, оскільки багато учасників вважають, що такі зустрічі є форумом для діалогу між країнами, що мають різні точки зору.

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "ОБСЄ по суті перетворюють на придаток НАТО і Євросоюзу", ОБСЄ "стоїть на краю прірви", і "незрозуміло, чи зможе організація адаптуватися до реалій світового розвитку".