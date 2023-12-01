Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат
Співголова депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов підтвердив інформацію про свій намір достроково припинити повноваження народного депутата.
"Оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України", - написав Єфімов на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю ввечері.
Своє рішення він пояснив необхідністю бути залученим у процеси збереження потенціалу міста Краматорська, за округом якого був обраний до ВР. Спрямовані на це зусилля, за його словами, "не залишають часу на щось інше, зокрема й на депутатську діяльність".
"В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат", - додав Єфімов.
Крім того, нардеп зазначив, що з першого дня війни команда Краматорської міської ради в режимі 24/7 організовує життєдіяльність громади.
"У співпраці з обласною владою й тисячами містян ми збудували ключовий прифронтовий вузол країни. Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових. Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги", - уточнив політик.
Раніше про намір Єфімова скласти мандат повідомили член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко та представник фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Максим Єфімов - народний депутат України VIII і IX скликань Верховної Ради України.
Уперше був обраний до парламенту 2014 року в окрузі №48 (місто Краматорськ, Донецька область) як самовисуванець.
У 2019 році був обраний до Ради як безпартійний самовисуванець за цим самим округом. З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", а до того був позафракційним.
На засіданні 22 травня 2022 року в Раді було створено нову депутатську групу "Відновлення України", до якої ввійшли переважно частина нардепів від колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і вихідці з групи "Довіра". До "Відновлення України" увійшли 17 депутатів на чолі з двома співголовами - Ігорем Абрамовичем і Максимом Єфімовим.