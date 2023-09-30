У Словаччині проходять дострокові вибори до парламенту

ромадяни Словаччини в суботу вирушили на виборчі дільниці, щоб проголосувати на дострокових виборах до парламенту, передають європейські ЗМІ.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку. Голосування завершиться о 22.00 (23.00 кв), а дані екзитполів будуть опубліковані після закриття виборчих дільниць.

Основна боротьба, як показували опитування громадської думки, йтиме між опозиціонером, експрем'єром Робертом Фіцо та його соціал-демократичною партією "Курс - нова демократія" і популярною серед молоді ліберальною партією "Прогресивна Словаччина" та її лідером, випускником Оксфорду з політології, і віцеголовою Європейського парламенту Міхалом Шімечкою.

Фіцо відомий як політик, який виступає проти продовження поставок озброєнь Україні, він також заявляв, що антиросійські санкції Заходу є неефективними, і обіцяв скористатися правом вето щодо заяви про вступ України до НАТО. Шимечка дотримується ліберальних і прозахідних поглядів і обіцяє виборцям поглиблювати європейську співпрацю, зазначає газета The Guardian.

Водночас ЗМІ зазначають, що жодній із партій, імовірно, не вдасться здобути більшість за підсумками виборів, і тому, хоч би яка партія перемогла, їй буде непросто домовитися з іншими учасниками, які пройшли до парламенту, про формування правлячої коаліції. Поріг для входження за підсумками виборів становить 5%. Парламент Словаччини налічує 150 місць.

Парламентські вибори в Словаччині мали відбутися за планом у 2024 році. Однак раніше цього року парламент країни погодив проведення дострокових виборів на тлі політичної кризи.