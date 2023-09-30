Зеленський провів зустріч із главою Міноборони Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу зустріч у Києві з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

"Зустріч із міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром. Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - написав президент у телеграм-каналі і подякував Словаччині за підтримку.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, президент відзначив високий рівень оборонно-промислового комплексу Словаччини, що становить значний інтерес для України.

Крім того, сторони обговорили українські потреби у сфері гуманітарного розмінування. Було відзначено й потенціал співпраці у виробництві відповідного обладнання з локалізацією в Україні.