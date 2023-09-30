Політика

09:28 30.09.2023

Єрмак: Локалізація виробництва озброєнь в Україні - результат візиту Зеленського в США

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Єрмак: Локалізація виробництва озброєнь в Україні - результат візиту Зеленського в США

Можливість локалізації виробництва озброєнь в Україні є наслідком візиту президента України Володимира Зеленського в США, сказав, під час виступу в п'ятницю на Форумі оборонних технологій голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це один із результатів візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. І під час переговорів віч-на-віч із президентом Байденом, великої делегації з американської та української сторін, справді була домовленість про те, що найближчим часом розпочнуться переговори, зустрічі спеціалістів з обох боків, для того, щоб визначити дорожню карту, як ми співпрацюватимемо з партнерами щодо локалізації виробництва саме в Україні", - сказав Єрмак.

Він нагадав, що "понад 30 років тому, коли ми були в складі Радянського Союзу, саме українські фахівці були основою виробничого і наукового потенціалу".

Єрмак крім того наголосив на можливості створення спільних підприємств з країнами "Глобального Півдня".

"Я думаю, що наша співпраця з країнами - Global South - це не якісь мрії, це абсолютно реальність. І ми про це говоримо, і вони дуже зацікавлені. І я думаю, що дуже скоро у нас будуть спільні підприємства з деякими такими країнами, тому що я точно знаю про їхній абсолютно конкретний інтерес", - сказав він.

Теги: #озброєння #єрмак

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