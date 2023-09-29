Політика

19:26 29.09.2023

Кличко скликає позачергову сесію Київради для виділення додаткової допомоги військовим

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Кличко скликає позачергову сесію Київради для виділення додаткової допомоги військовим

Міський голова Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київської міської ради, на якій планують розглянути рішення про виділення додаткової допомоги військовим.

"Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Де будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України. Київ продовжує робити все для допомоги нашим захисникам!" - повідомив Кличко в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що напередодні Дня захисників і захисниць України в столиці відбувся Перший Київський Форум ветеранів, у якому взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Він нагородив військових нагрудними знаками і медалями та розповів про створення в Києві великого реабілітаційного центру для захисників і про комплексну систему допомоги ветеранам.

 

Теги: #кличко #київрада #допомога #військові

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