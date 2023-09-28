Усі парламентські асамблеї заявили про повну підтримку України - Стефанчук

Президенти всіх парламентських асамблей заявили про повну підтримку України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за результатами першого дня свого робочого візиту до Ірландії.

"Окрему роль ми відвели для зустрічей із керівниками парламентських асамблей. Із президентами ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ ми багато обговорювали, оскільки на ці організації також покладено важливі завдання з координації парламентів за пріоритетними напрямами. Для нас дуже важливо, що всі президенти парламентських асамблей заявили про повну підтримку України", - сказав голова ВР у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Стефанчук вважає, що роль парламентів у житті суспільств на сьогодні - вкрай значна, а тому "їхня активність у межах їхньої держави може стати вирішальною для підтримки України, а значить - для здобуття нашої спільної перемоги". Зважаючи на це, він також провів зустріч зі спікером Кнесету, в рамках якої обговорювали питання про те, що цей орган "має спонукати і суспільство, і владу Ізраїлю до активнішої підтримки України".

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України 28-29 вересня перебуває з робочим візитом в Ірландії.